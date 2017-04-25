В Родительский день на кладбища Барнаула можно будет проехать бесплатно

445
Сегодня, 09:05.
Потребитель

25 апреля до 18.00 будет организован бесплатный проезд барнаульцев до кладбищ города. Всего бесплатно возить пассажиров будут 85 автобусов и 17 трамвайных вагонов, сообщили в мэрии.

Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.

Как будет организована бесплатная доставка пассажиров

Черницкое кладбище

  • 15 вагонов: ст.Депо №1 – ост."Кордон";
  • 25 автобусов: ост."Кордон" – Черницкое кладбище.

Новомихайловское кладбище

  • 45 автобусов: ЛДП "Урожайный" – Новомихайловское кладбище.

Власихинское кладбище

  • 10 автобусов: пл.Текстильщиков – Власихинское кладбище;
  • 2 вагона: ул.Антона Петрова – ост."Депо №3".

Гоньбинское кладбище

  • 2 автобуса: гипермаркет "Алтай" – кладбище с.Гоньба.

Затонское кладбище

  • 1 автобус: мкр.Затон – кладбище мкр.Затон.

Также на Власихинском городском, Черницком и Новомихайловском кладбищах предприятие "Специализированная похоронная служба" установит пять микроавтобусов "ГАЗель" для доставки от центрального въезда и конечных остановок к местам захоронений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров