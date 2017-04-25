В Родительский день на кладбища Барнаула можно будет проехать бесплатно

25 апреля до 18.00 будет организован бесплатный проезд барнаульцев до кладбищ города. Всего бесплатно возить пассажиров будут 85 автобусов и 17 трамвайных вагонов, сообщили в мэрии.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Родительский день в Барнауле. 21 апреля 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Как будет организована бесплатная доставка пассажиров
Черницкое кладбище
- 15 вагонов: ст.Депо №1 – ост."Кордон";
- 25 автобусов: ост."Кордон" – Черницкое кладбище.
Новомихайловское кладбище
- 45 автобусов: ЛДП "Урожайный" – Новомихайловское кладбище.
Власихинское кладбище
- 10 автобусов: пл.Текстильщиков – Власихинское кладбище;
- 2 вагона: ул.Антона Петрова – ост."Депо №3".
Гоньбинское кладбище
- 2 автобуса: гипермаркет "Алтай" – кладбище с.Гоньба.
Затонское кладбище
- 1 автобус: мкр.Затон – кладбище мкр.Затон.
Также на Власихинском городском, Черницком и Новомихайловском кладбищах предприятие "Специализированная похоронная служба" установит пять микроавтобусов "ГАЗель" для доставки от центрального въезда и конечных остановок к местам захоронений.
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