В России могут запретить сцены распития алкоголя по телевизору

Центр разработки национальной алкогольной политики предложил принять законопроект о запрете на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 06.00 до 23.00, говорится в письме ЦРНАП, которое адресовано премьеру Дмитрию Медведеву.
В документе уточняется, что по телевидению не стоит показывать распитие крепких напитков "в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах". Эксперты полагают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного "следует воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции".
Авторы письма просит поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть их предложения. Эксперты уверены, что он поможет снизить масштабы потребления спиртного среди россиян.
Госдума и Общественная палата пообещали поддержать данные поправки, пишет polit.ru.
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