В России могут запретить сцены распития алкоголя по телевизору

В документе уточняется, что по телевидению не стоит показывать распитие крепких напитков "в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах". Эксперты полагают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного "следует воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции".

Авторы письма просит поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть их предложения. Эксперты уверены, что он поможет снизить масштабы потребления спиртного среди россиян.

Госдума и Общественная палата пообещали поддержать данные поправки, пишет polit.ru.