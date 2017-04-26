В России могут запретить "Ягуар" и другие алкогольные энергетики

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Сегодня, 08:51.
Потребитель

"Ягуар" и другие слабоалкогольные напитки с тонизирующими добавками могут запретить в России. Минфин подготовил поправки в закон, запрещающие производство и продажу подобных напитков, пишут "Известия".

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь. Фото: СС0.

"Минздрав настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю", — сообщили "Известиям" в Минфине. Главной причиной стала опасность для здоровья. Инициативу поддержал вице-премьер России Александр Хлопонин.

Запрет коснется производства и оборота в России такой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22%. Особо подчеркивается, что он не коснется экспорта.

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