В России могут запретить "Ягуар" и другие алкогольные энергетики

"Ягуар" и другие слабоалкогольные напитки с тонизирующими добавками могут запретить в России. Минфин подготовил поправки в закон, запрещающие производство и продажу подобных напитков, пишут "Известия".
"Минздрав настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю", — сообщили "Известиям" в Минфине. Главной причиной стала опасность для здоровья. Инициативу поддержал вице-премьер России Александр Хлопонин.
Запрет коснется производства и оборота в России такой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22%. Особо подчеркивается, что он не коснется экспорта.
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