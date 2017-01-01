В России хотят ввести налоговые льготы для арендаторов жилья

Способ стимулировать рынок официальной аренды жилья изобрели Министерство строительства и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Ведомства предлагают ввести частичную компенсацию налоговых выплат для квартиросъемщиков. В настоящее время похожая схема действует для покупателей недвижимости, сообщают "Известия".
Подчеркивается, что льгота коснется только снимающих жилье легально. Сейчас на рынке бюджетных предложений по съему налоги платят лишь 5% арендаторов. "Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы — в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов", — считает глава аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.
Эксперт также считает, что покончить с уклонением от выплаты налогов поможет создание доходных домов, предлагающих экономичные варианты аренды.
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