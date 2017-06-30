В России разрешат выпускать водку с драгоценными металлами

Речь идет об изменении ГОСТа "Водки и водки особые. Общие технические условия", который действует с 2013 года.

Согласно новому стандарту, в бутылки с водкой разрешено будет помещать различные предметы — подковы, монеты, пластины и др. из драгоценных металлов. Инициаторы изменений считают, что это позволит производителям алкоголя существенно расширить ассортимент, и при этом никакой опасности для здоровья такие добавки не представляют.