В России разрешат выпускать водку с драгоценными металлами

В Росстандарте заявили о планах скорректировать ГОСТ на водку по вопросу добавления в бутылки серебряных и золотых предметов, пишет "Экономика сегодня".
Речь идет об изменении ГОСТа "Водки и водки особые. Общие технические условия", который действует с 2013 года.
Согласно новому стандарту, в бутылки с водкой разрешено будет помещать различные предметы — подковы, монеты, пластины и др. из драгоценных металлов. Инициаторы изменений считают, что это позволит производителям алкоголя существенно расширить ассортимент, и при этом никакой опасности для здоровья такие добавки не представляют.
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