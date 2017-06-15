Эксперты рассказали, кому, сколько и чего можно пить

В нормах определено количество выпивки, которое соответствует низкому, среднему и высокому вреду здоровью. Специалисты сделали расчеты для обычных алкогольных напитков: водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина.

Так, если мужчина пьет пиво по 1,5 литра крепостью в 4,5 градусов три раза в неделю, то риск оценивается как низкий. Но если то же количество он употребляет ежедневно, то увеличивает риск до среднего уровня. Четыре бутылки крепленого вина (18 градусов) объемом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.

Рюмку водки объемом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине при соблюдении уровня безопасности лучше, обойтись одной. При превышении этой нормы риск перейдет в средний.

Женщине по рекомендациям ГНИЦПМ можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объемом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употреблении 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин это уже средний риск.

В то же время руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что людям достаточно сложно контролировать употребление алкоголя в определенных дозах и в нужный момент останавливаться с учетом рекомендаций.

В перспективе безопасные нормы алкоголя планируют указывать на бутылках. Впрочем, некоторые специалисты критикуют подобный подход: по их словам, нормы употребления спиртного сугубо индивидуальны.