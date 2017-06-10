Россияне стали меньше пить и курить

По данным министра, общее потребление алкоголя в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения снизилось на 13,5%. При этом доля курильщиков снизилась с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году. "Благодаря принятым мерам снизилось и пассивное курение - с 35% до 22%", - добавила она.

В то же время на 18% выросло число россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сказала Скворцова и подчеркнула, что эти результаты показывают: принятая в России политика в отношении употребления табака и алкоголя абсолютно правильная.

Напомним, в начале июня Минздрав потребовал запретить сцены курения в фильмах.

Факт

За первый квартал 2017 года курильщиков оштрафовали на 15 миллионов рублей.