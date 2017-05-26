За первый квартал 2017 года курильщиков оштрафовали на 15 миллионов рублей

Как сказано на сайте ведомства, всего с 2013 года, когда был принят закон, было наказано 54 тысячи нарушителей. Несоблюдение требований законодательства позволяет регулярно пополнять бюджет и способствовать снижению потребления табака среди населения.

Кстати, 31 мая Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака.