За первый квартал 2017 года курильщиков оштрафовали на 15 миллионов рублей

В России, по итогам первого квартала 2017 года, за нарушение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" привлекли к ответственности более двух тысяч человек. Общая сумма выписанных штрафов составила 15,4 млн. рублей, сообщает сайт Росздравнадзора.
Как сказано на сайте ведомства, всего с 2013 года, когда был принят закон, было наказано 54 тысячи нарушителей. Несоблюдение требований законодательства позволяет регулярно пополнять бюджет и способствовать снижению потребления табака среди населения.
Кстати, 31 мая Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака.
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