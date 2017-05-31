По Барнаулу проедет "некурящий транспорт"

Как рассказали в региональном минздраве, общественный транспорт под лозунгом "Время быть здоровым" в городе появится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с табакокурением.

Горожане по пути на работу, домой или в гости узнают о вреде курения и других факторах риска появления хронических неинфекционных заболеваний от студентов-медиков. Также, прямо в трамвае и троллейбусе, специалисты краевого центра медпрофилактики проведут с пассажирами познавательную викторину и обучат основам скандинавской ходьбы. А психолог расскажет, как проще и быстрее бросить курить.

Справка

В Алтайском крае, по данным последних исследований, курит около 40% населения. Всего в мире — более 1 млрд курильщиков.