По Барнаулу проедет "некурящий транспорт"

По Барнаулу 1 июня проедут трамвай и троллейбус, в которых с пассажирами будут общаться медики и будущие врачи из Алтайского государственного медицинского университета.
Как рассказали в региональном минздраве, общественный транспорт под лозунгом "Время быть здоровым" в городе появится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с табакокурением.
Горожане по пути на работу, домой или в гости узнают о вреде курения и других факторах риска появления хронических неинфекционных заболеваний от студентов-медиков. Также, прямо в трамвае и троллейбусе, специалисты краевого центра медпрофилактики проведут с пассажирами познавательную викторину и обучат основам скандинавской ходьбы. А психолог расскажет, как проще и быстрее бросить курить.
Справка
В Алтайском крае, по данным последних исследований, курит около 40% населения. Всего в мире — более 1 млрд курильщиков.
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