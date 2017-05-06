Карлин подписал антитабачный закон. Места, где нельзя курить в Алтайском крае

6 мая стало известно, что губернатор Алтайского края подписал региональный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Дата подписания документа — 3 мая.
Закон вступит в силу 13 мая. Теперь в регионе нельзя будет курить не только в тех местах, чтобы были запрещены по федеральному антитабачному закону (например, на вокзалах), еще и другие места.
Где теперь нельзя будет курить в Алтайском крае:
- на территориях парков, скверов набережных (за исключением специально отведенных мест), на остановках общественного транспорта;
- в подземных и надземных пешеходных переходах;
- в местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе, обозначенных организаторами как место проведения таких мероприятий, во время проведения таких мероприятий;
- на летних верандах (площадках, шатрах, балконах и иных искусственно возведенных конструкциях, имеющих любой вид ограждения, включая декоративное, и предназначенных для оказания услуг общественного питания) кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания (за исключением специально отведенных мест);
- у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, а также на расстоянии менее 10 метров от него.
Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, должен будет размещен знак о запрете курения.
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