Карлин подписал антитабачный закон. Места, где нельзя курить в Алтайском крае

Закон вступит в силу 13 мая. Теперь в регионе нельзя будет курить не только в тех местах, чтобы были запрещены по федеральному антитабачному закону (например, на вокзалах), еще и другие места.

Где теперь нельзя будет курить в Алтайском крае:

на территориях парков, скверов набережных (за исключением специально отведенных мест), на остановках общественного транспорта;

в подземных и надземных пешеходных переходах;

в местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе, обозначенных организаторами как место проведения таких мероприятий, во время проведения таких мероприятий;

на летних верандах (площадках, шатрах, балконах и иных искусственно возведенных конструкциях, имеющих любой вид ограждения, включая декоративное, и предназначенных для оказания услуг общественного питания) кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания (за исключением специально отведенных мест);

у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, а также на расстоянии менее 10 метров от него.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, должен будет размещен знак о запрете курения.