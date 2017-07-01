В России выросла минимальная зарплата

Всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов человек. Работодателям придется принимать решение об увеличении зарплат, чтобы сохранить установленную на предприятии дифференциацию по оплате труда. Рост "минималки" повлечет за собой и увеличение выплат по беременности и родам, больничным листам, пособия по уходу за ребенком.

В первую очередь рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования, других бюджетников. Однако, минимальная зарплата все равно ниже прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения - 10,7 тысячи. Не так давно Дмитрий Медведев пообещал сравнять МРОТ и прожиточный минимум в течение двух лет.