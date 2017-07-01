В России выросла минимальная зарплата

МРОТ в России с 1 июля повысили на 300 рублей, теперь он составляет 7 800 рублей. Теперь за месяц работы по полному восьмичасовому дню нельзя будет платить меньше этой суммы, сообщает "Российская газета".
Всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов человек. Работодателям придется принимать решение об увеличении зарплат, чтобы сохранить установленную на предприятии дифференциацию по оплате труда. Рост "минималки" повлечет за собой и увеличение выплат по беременности и родам, больничным листам, пособия по уходу за ребенком.
В первую очередь рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования, других бюджетников. Однако, минимальная зарплата все равно ниже прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения - 10,7 тысячи. Не так давно Дмитрий Медведев пообещал сравнять МРОТ и прожиточный минимум в течение двух лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.