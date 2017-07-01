В России выросла минимальная зарплата

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Сегодня, 14:22.
Экономика

МРОТ в России с 1 июля повысили на 300 рублей, теперь он составляет 7 800 рублей. Теперь за месяц работы по полному восьмичасовому дню нельзя будет платить меньше этой суммы, сообщает "Российская газета".

Деньги. Еда.
Деньги. Еда. Фото: Михаил Хаустов.

Всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов человек. Работодателям придется принимать решение об увеличении зарплат, чтобы сохранить установленную на предприятии дифференциацию по оплате труда. Рост "минималки" повлечет за собой и увеличение выплат по беременности и родам, больничным листам, пособия по уходу за ребенком.

В первую очередь рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования, других бюджетников. Однако, минимальная зарплата все равно ниже прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения - 10,7 тысячи. Не так давно Дмитрий Медведев пообещал сравнять МРОТ и прожиточный минимум в течение двух лет.

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