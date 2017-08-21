В Ростове во время мощного пожара прогремели взрывы. Вдоль улиц находились сотни людей

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Вчера, 23:30.
Происшествия

В Ростове спасатели тушат пожар в жилом районе площадью около шести тысяч квадратных метров. По последним данным, число пострадавших достигло 27 человек, сообщает ФАН.

Пожар в Ростове-на-Дону.
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: www.instagram.com/vkbrightonbeach.

Огнем оказались охвачены более десятка домов. На месте произошел мощный взрыв. Полицейские перекрыли несколько улиц. По их словам, в районе возгорания чувствуется запах газа. На место приехали специалисты Горгаза. Пламя пытаются потушить пожарный корабль и вертолет Ми-8, сообщают РИА Новости.

Пожар начался с частного дома, затем огонь перекинулся на частные дома у Театрального спуска рядом с главной площадью города и другие постройки. Вдоль улиц стоят с вещами сотни людей, в соцсетях очевидцы пишут, что эвакуировано около 1000 человек, пишет ura.ru.

По информации "Известий", эвакуировано 560 человек, в том числе 86 детей. Магазины рядом с пожаром бесплатно раздают воду ростовчанам, сообщает сообщество "Ростов Главный"

По словам очевидцев, сгорело более 40 домов и их тушат более 400 человек и более 200 единиц техники. Близлежащие кварталы отключены от газа и электроснабжения. 

ЧП присвоен повышенный — четвертый рейтинг сложности. В тушении пожара участвуют семь вертолетов — Ми-6, Ми-8 от МЧС и пять вертолетов Росгвадии. Задействован пожарный катер "Вьюн" для дозаправки пожарных автомобилей.

Сложность для пожарных создают плотная застройка и сильный ветер, который раздувает пламя.

Прокуратура начала проверку в связи с крупнейшим пожаром в Ростове, сообщается на сайте ведомства. По предварительны данным, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в жилых домах, сообщает ФАН. Частный сектор был на привозном газе. 

По последним данным, число пострадавших достигло 27 человек.

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