В Ростове во время мощного пожара прогремели взрывы. Вдоль улиц находились сотни людей

В Ростове спасатели тушат пожар в жилом районе площадью около шести тысяч квадратных метров. По последним данным, число пострадавших достигло 27 человек, сообщает ФАН.
Огнем оказались охвачены более десятка домов. На месте произошел мощный взрыв. Полицейские перекрыли несколько улиц. По их словам, в районе возгорания чувствуется запах газа. На место приехали специалисты Горгаза. Пламя пытаются потушить пожарный корабль и вертолет Ми-8, сообщают РИА Новости.
Пожар начался с частного дома, затем огонь перекинулся на частные дома у Театрального спуска рядом с главной площадью города и другие постройки. Вдоль улиц стоят с вещами сотни людей, в соцсетях очевидцы пишут, что эвакуировано около 1000 человек, пишет ura.ru.
По информации "Известий", эвакуировано 560 человек, в том числе 86 детей. Магазины рядом с пожаром бесплатно раздают воду ростовчанам, сообщает сообщество "Ростов Главный"
В Ростове наступил постапокалипсис pic.twitter.com/2JzoXiqktX— Vitalij (@saratov_owl) 21 августа 2017 г.
По словам очевидцев, сгорело более 40 домов и их тушат более 400 человек и более 200 единиц техники. Близлежащие кварталы отключены от газа и электроснабжения.
ЧП присвоен повышенный — четвертый рейтинг сложности. В тушении пожара участвуют семь вертолетов — Ми-6, Ми-8 от МЧС и пять вертолетов Росгвадии. Задействован пожарный катер "Вьюн" для дозаправки пожарных автомобилей.
Сложность для пожарных создают плотная застройка и сильный ветер, который раздувает пламя.
Прокуратура начала проверку в связи с крупнейшим пожаром в Ростове, сообщается на сайте ведомства. По предварительны данным, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в жилых домах, сообщает ФАН. Частный сектор был на привозном газе.
По последним данным, число пострадавших достигло 27 человек.
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