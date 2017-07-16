В Ростовской области внедорожник без водителя задавил женщину на пляже

На пляже в Ростовской области женщина погибла под колесами внедорожника, за рулем которого не было водителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
ЧП произошло 15 июля в хуторе Апаринский, на берегу реки Северский Донец. Автомобиль "УАЗ-Патриот", припаркованный без использования стояночного тормоза, внезапно покатился и наехал на женщину, загоравшую в трех метрах от него. Она скончалась от полученных травм.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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