В Ростовской области внедорожник без водителя задавил женщину на пляже

На пляже в Ростовской области женщина погибла под колесами внедорожника, за рулем которого не было водителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло 15 июля в хуторе Апаринский, на берегу реки Северский Донец. Автомобиль "УАЗ-Патриот", припаркованный без использования стояночного тормоза, внезапно покатился и наехал на женщину, загоравшую в трех метрах от него. Она скончалась от полученных травм. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.