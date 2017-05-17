В Рубцовске борются с затоплением силами спасателей четырёх регионов

Из Республики Алтай в Рубцовск привезут пожарно-насосную станцию и рукавный автомобиль. Высокая производительность насосов спецтехники позволит эффективно задействовать ее для откачки воды и осушения территорий частных домовладений.

Напомним, подтопление поселков Западный и Сад-город началось еще 7 апреля. С 14 апреля в Рубцовске действует режим ЧС. Сброс талых и грунтовых вод из подтопленных поселков Западный и Сад-город в водооросительную систему идет через систему отводных каналов. Более 250 человек и 67 единиц техники непрерывно ведут работу по стабилизации ситуации. Оборудование взято в подразделениях МЧС России Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей.

Гидрологи поясняют, что регулирование грунтовых вод — хлопотное и длительное занятие. Для того, чтобы полностью избавиться от проблемы подтопления грунтовыми водами, необходимы кардинальные инженерные решения. Пока таких решений нет, спасатели задействуют все имеющиеся на вооружении технические и людские ресурсы.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает круглосуточный единый телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19.