Видео. Жители Рубцовска обратились к генпрокурору РФ за помощью в ликвидации затопления

Закадровый голос рассказывает, что у многих местных жителей грунтовые воды зашли в дома, затопили уличные санузлы и погреба. Из-за обилия воды многие строения пошли трещинами, стали неисправными печки. "Люди задыхаются от плесени", — говорится в видео. Кроме того, рубцовчане опасаются, что затопление местного кладбища может привести к распространению различных инфекций. Местные жители сообщили, что в результате затопления есть жертва: мужчина вычерпывал воду из погреба и утонул.

Со слов пострадавших, вместо заявленных 67 единиц техники на улицах города они видят не более десятка спецмашин. При этом просто откачивать воду, по их мнению, недостаточно.

Люди подчеркивают, что реальной помощи администрация им не оказывает, акты о полученном ущербе не составляются. Помимо всего прочего они до сих пор не могут пользоваться огородами, которые для многих являются единственным подспорьем при маленьких зарплатах и пенсиях. Рубцовчане надеются на возмещение ущерба.

Сергей Сорокин,

житель Рубцовска:

Теперь уже с этих огородов никто ничего не возьмет. Ведь эта вода теперь тут до заморозков, пока не вымерзнет, так она тут и будет. А в домах что? Вчера всю ночь вытаскивал эту тину из дома, но она ничем уже не убирается, да проблема даже не в тине. Если обратить внимание на стены, уже больше половины стен до потолка сырые, штукатурка отваливается, все рушится.

Такая обстановка в городе наблюдается с 2015 года, однако настолько сильно затопило впервые. Вода поднимается ранней весной и не уходит с участков до поздней осени. Причиной старожилы назвали уничтожение арыков в западной части города.

Татьяна Жерняк,

местная жительница:

Нужны арыки, когда они были по улицам, мы не тонули. Вода стояла в этих арыках, и наш огород никогда в жизни не затапливало.

Пенсионеры говорят, что писали обращения в местную администрацию по этому поводу, им ответили, что помощи в устранении последствий затопления ждать не стоит.

Жители Рубцовска, чьи участки наиболее пострадали, намерены обратиться за помощью в решении проблемы к генеральному прокурору России Юрию Чайке, а также к полномочному представителю президента России в СФО Сергею Меняйло. Они уже организовали сбор подписей, который предварительно продлится до 12 мая.

Напомним, 7 апреля в результате активного снеготаяния и повышения уровня грунтовых вод в поселках Западный и Сад-город подтопило приусадебные участки и жилые дома. Топило также поселок Правобережный. На сегодняшний день, по данным ГУ МЧС по АК, в Рубцовске подтоплено более 80 частных жилых домов и более 640 приусадебных участков.

Работа по стабилизации ситуации не останавливается. Спасатели откачали уже более 180 000 кубометров воды. Функционируют два отводных канала для сброса талых и грунтовых вод в канал водооросительной системы.

В ликвидации последствий подтопления задействованы 250 человек и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 137 человек, 33 единицы техники.