Фотофакты. В Алтайском крае подтоплено 80 жилых домов

На сегодняшний день, по данным ГУ МЧС по АК, в Рубцовске подтоплено более 80 частных жилых домов. Работа по стабилизации ситуации не останавливается. Спасатели откачали уже более 180 000 кубометров воды.
Напомним, 7 апреля в результате активного снеготаяния и повышения уровня грунтовых вод в поселках Западный и Сад-город подтопило приусадебные участки и жилые дома. Топило также поселок Правобережный. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали. Функционируют два отводных канала для сброса талых и грунтовых вод в канал водооросительной системы. Людям оказывают адресную помощь.
Подтопленными остаются более 640 приусадебных участков.
В ликвидации последствий подтопления задействованы 250 человек и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 137 человек, 33 единицы техники.
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