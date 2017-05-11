Фотофакты. В Алтайском крае подтоплено 80 жилых домов

Откачка грунтовых вод. Фото: 22.mchs.gov.ru. Откачка грунтовых вод. Фото: 22.mchs.gov.ru. Откачка грунтовых вод. Фото: 22.mchs.gov.ru. Откачка грунтовых вод. Фото: 22.mchs.gov.ru. Откачка воды. Фото: Михаил Хаустов.

Напомним, 7 апреля в результате активного снеготаяния и повышения уровня грунтовых вод в поселках Западный и Сад-город подтопило приусадебные участки и жилые дома. Топило также поселок Правобережный. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали. Функционируют два отводных канала для сброса талых и грунтовых вод в канал водооросительной системы. Людям оказывают адресную помощь.

Подтопленными остаются более 640 приусадебных участков.

В ликвидации последствий подтопления задействованы 250 человек и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 137 человек, 33 единицы техники.