В Рубцовске пропал мужчина, вещи которого нашли у проруби

В Рубцовске разыскивают мужчину, вещи которого нашли у проруби. Об этом пишут в паблике "Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска".
Людей, находившихся у проруби на реке Алей (в переулке Пионерском) 16 февраля 2017 года в промежуток времени с 11.30 до 14.00, просят откликнуться. Из данных о пропавшем мужчине опубликовали только его имя — Стас Негрей. Altapress.ru уточнил информацию в местном МВД. Там подтвердили, что заявление о пропаже этого человека в полиции есть.
Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 983 356 5415.
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