В Рубцовске пропал мужчина, вещи которого нашли у проруби

Людей, находившихся у проруби на реке Алей (в переулке Пионерском) 16 февраля 2017 года в промежуток времени с 11.30 до 14.00, просят откликнуться. Из данных о пропавшем мужчине опубликовали только его имя — Стас Негрей. Altapress.ru уточнил информацию в местном МВД. Там подтвердили, что заявление о пропаже этого человека в полиции есть.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 983 356 5415.