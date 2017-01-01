В Рубцовске ребёнка у школы сбил автомобиль такси

8 февраля в Рубцовске напротив школы №10 на дороге пострадал несовершеннолетний пешеход. Мальчик перебегал дорогу у школы, где его сбил автомобиль такси, сообщает местный портал "ВРубцовске.ру".
Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. ГИБДД проводит проверку под данному факту.
Издание сообщает, что родители учащихся в школе №10 неоднократно поднимали вопрос о переносе пешеходного перехода на старое место вместе с остановкой общественного транспорта. Пешеходный переход, оборудованный в нынешнем месте, неудобен, считают рубцовчане. Кроме того, по словам местных жителей, добраться до него крайне сложно из-за заваленных снегом подходов.
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