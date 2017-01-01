Едкие фотожабы по поводу Тимошенко, подкарулившей Трампа у туалета

После того, как стало известно о встрече Юлии Тимошенко с Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в сети появилась информация, будто бы "женщина с косой" перехватила американского президента у туалета. Это сообщение бурно встретили шутники из соцсетей.

Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Фотожабы и мемы по поводу встречи Тимошенко с Трампом. Фото: из соцсетей. Как было на самом деле — до сих пор неизвестно. По данным некоторых источников, Тимошенко "ждала Трампа во время молитвенного завтрака у туалета, затем их провели в небольшой офис". Встреча была короткой, но Трамп якобы успел сказать, что "не оставит Украину". Пресс-служба Совета национальной безопасности США при Белом доме заявила, что Трамп не давал Тимошенко никаких заверений по поводу ситуации в ее стране. Издание Politico процитировало участника молитвенного завтрака, который сказал, что "встречи на самом деле не было — Трамп пожал руку многим людям и одной из них была Тимошенко". Смотрите также