В Сибири нашли улицу с самым длинным названием в России

"Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства" — так звучит полное название улицы, состоящее из 15 слов или 132 знаков без пробелов. Такое название ей присвоили 4 мая 2016 года. Здания по этому адресу расположены в Бердске в микрорайоне Юго-Западный.

Жители расположенных здесь домов судились с городской администрацией, требуя присвоить их жилью более удобные адреса.

"Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом, сделку сопровождал юрист, ничто не предвещало проблем. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать - в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит", — рассказала "РГ" местная жительница Марина Алексеева.

Власти города, в свою очередь, уверяли, что по-иному это место называть нельзя. Земля под жилыми домами официально оформлена под сельскохозяйственные нужды. Для того, чтобы территория была признана жилой, владельцам усадеб нужно было разработать за свой счет план застройки и утвердить его на градостроительном совете.

Но недавно жилым домам на улице с длинным названием поменяли адрес на улицу Стартовая. Ее длина около 500 метров, а живут на ней 26 человек.