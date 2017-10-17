В Сирии на стороне ИГ воевали и погибли сотни россиян

Он отметил, что ведется учет граждан, которые выехали для участия в незаконных вооруженных формированиях. Практически по двум третям из тех, кто выехал, собрана доказательная база, возбуждены уголовные дела.

Валиулин выступил 17 октября на заседании президентского совета по правам человека в Москве, пишет bfm.ru.