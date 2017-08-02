В Совфеде предложили инструктировать туристов об опасностях заграничного климата

По словам Фомина, для большинства россиян непривычен жаркий морской климат, многие не знают, как он может воздействовать на их здоровье.

Сенатор считает, что туристам необходимо предоставить максимально полную информацию обо всех нюансах отдыха в той или иной стране. Учесть индивидуальные особенности каждого туриста невозможно, но есть широкие группы, среди которых больные астмой, диабетом, люди с повышенным давлением, заболеваниями сердца. Памятки следует отдавать также родителям маленьких детей и пенсионерам, отправляющимся на курорт.

Парламентарий отметил, что в законе о туризме достаточно четко обозначены обязанности туроператоров и агентств, которые должны информировать туристов о всевозможных рисках. Все предусмотреть невозможно, поэтому необходимо вносить изменения на уровне подзаконных актов.

Напомним, что за минувшие выходные в Турции погибли пять российских туристов. Четверо из них скончались во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие.