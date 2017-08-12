"Урвала свой кусок": в Совфеде прокомментировали заявление МИД Польши

Комментируя слова польского дипломата, Пушков отметил, что отчет Второй мировой войны необходимо вести с момента, когда западные государства позволили Германии осуществить аннексию части Чехословакии.

Нет, г-н Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 августа 2017 г.

Другой член Соффеда, Франц Клинцевич, заявил, что "Польша продолжает провокации, в то время как терпение России не беспредельно, пишет Regnum. Заявление главы польского МИД Витольда Ващиковского имеет к истории лишь опосредованное отношение — идет дальнейшая раскрутка маховика откровенно националистической, русофобской политики, которая сегодня уже стала визитной карточкой Польши, говорит парламентарий. "Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась. Провокации следуют одна за другой", — отметил Клинцевич.