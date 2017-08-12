"Урвала свой кусок": в Совфеде прокомментировали заявление МИД Польши

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского, возложившего на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны. Общественный деятель высказался на своей странице в Twitter.
Комментируя слова польского дипломата, Пушков отметил, что отчет Второй мировой войны необходимо вести с момента, когда западные государства позволили Германии осуществить аннексию части Чехословакии.
Нет, г-н Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 августа 2017 г.
Другой член Соффеда, Франц Клинцевич, заявил, что "Польша продолжает провокации, в то время как терпение России не беспредельно, пишет Regnum. Заявление главы польского МИД Витольда Ващиковского имеет к истории лишь опосредованное отношение — идет дальнейшая раскрутка маховика откровенно националистической, русофобской политики, которая сегодня уже стала визитной карточкой Польши, говорит парламентарий. "Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась. Провокации следуют одна за другой", — отметил Клинцевич.
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