В Ставрополе полицейские при задержании преступника ранили девочку и подростка

В Ставрополе подсудимый пытался сбежать от конвоиров.
При задержании были ранены девочка 10 лет и 17-летний подросток.
Инцидент произошел 22 июня днем. Подсудимый, гражданин Таджикистана Холов Ф. А., выбежал из здания суда и попытался скрыться.
"При задержании сотрудники конвойного батальона причинили огнестрельные ранения двум несовершеннолетним - юноше 17 лет и девочке 10 лет", — продолжил источник. Пострадавшие доставлены в больницу.
Правоохранительные органы начали процессуальную проверку, пишет polit.ru.
Как сообщили очевидцы погони изданию Bloknot-stavropol.ru, за мужчиной бежал другой мужчина в зеленом камуфляже, "который стрелял, не целясь, и призывал беглеца остановиться".
"В погоне также участвовали крупная женщина и мужчина в сером военном костюме. У двоих отстававших оружия при себе не было", — говорится в заметке.
Другой очевидец рассказал, что видел, как мужчина "на асфальте лежал в крови, ее достаточно много было. Бок был обвязан и тоже в крови.
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