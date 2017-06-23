В Ставрополе полицейские при задержании преступника ранили девочку и подростка

При задержании были ранены девочка 10 лет и 17-летний подросток.

Инцидент произошел 22 июня днем. Подсудимый, гражданин Таджикистана Холов Ф. А., выбежал из здания суда и попытался скрыться.

"При задержании сотрудники конвойного батальона причинили огнестрельные ранения двум несовершеннолетним - юноше 17 лет и девочке 10 лет", — продолжил источник. Пострадавшие доставлены в больницу.

Правоохранительные органы начали процессуальную проверку, пишет polit.ru.

Как сообщили очевидцы погони изданию Bloknot-stavropol.ru, за мужчиной бежал другой мужчина в зеленом камуфляже, "который стрелял, не целясь, и призывал беглеца остановиться".

"В погоне также участвовали крупная женщина и мужчина в сером военном костюме. У двоих отстававших оружия при себе не было", — говорится в заметке.

Другой очевидец рассказал, что видел, как мужчина "на асфальте лежал в крови, ее достаточно много было. Бок был обвязан и тоже в крови.