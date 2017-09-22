В судах Барнаула четыре арестанта пытались покончить с собой

По словам адвоката, первый случай произошел в 10.16 утра.

"В это время следователю, который был на нашем заседании, поступило sms-сообщение, что один из подследственных это совершил. Когда это услышали, соответственно, последовала череда. Далее были предприняты меры, чтобы предупредить остальных приставов в залах, где проходили заседания с другими участниками этой группы. Тем не менее реакции никакой от них не последовало, и все продолжилось", — рассказала адвокат.

Адвокат также рассказала, что эти же люди в августе 2017 года якобы объявили голодовку в барнаульском следственном изоляторе № 1. Обвиняемые считают, что расследование их уголовных дел провели некорректно. Сначала им предъявили обвинение в вымогательстве, а позже количество статей увеличилось.

По мнению Анастасии Бучневой, в экстренной ситуации конвой сработал неоперативно. Они подтвердили, что досмотр арестантов проводился.

"Как мне показалось, мой подсудимый наносил себе увечья в течение пяти минут, шею, руки продолжал резать. На мой взгляд, конвой действовал не очень быстро. В дальнейшем подсудимые были удалены, а позже уже вызвали скорую помощь", — рассказала она.

По данным "Банкфакс", в пресс-службе Центрального районного суда Барнаула подтвердили факт попытки подсудимого порезать себе руку. Но представители суда заметили, что это вряд ли можно назвать суицидом — скорее случившееся напоминало показательную акцию протеста. Арестант нанес себе поверхностные раны и при этом беспокоился, как бы ему не испачкаться кровью. Автору перформанса оперативно вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.