В судах Барнаула четыре арестанта пытались покончить с собой

Четыре арестанта барнаульского СИЗО пытались покончить собой во время судебных заседаний в разных залах Алтайского краевого суда и Центрального районного суда Барнаула примерно в одно и то же время. Об этом сообщают "Вести 22" со ссылкой на адвоката одного из подсудимых Анастасию Бучневу.
По словам адвоката, первый случай произошел в 10.16 утра.
"В это время следователю, который был на нашем заседании, поступило sms-сообщение, что один из подследственных это совершил. Когда это услышали, соответственно, последовала череда. Далее были предприняты меры, чтобы предупредить остальных приставов в залах, где проходили заседания с другими участниками этой группы. Тем не менее реакции никакой от них не последовало, и все продолжилось", — рассказала адвокат.
Адвокат также рассказала, что эти же люди в августе 2017 года якобы объявили голодовку в барнаульском следственном изоляторе № 1. Обвиняемые считают, что расследование их уголовных дел провели некорректно. Сначала им предъявили обвинение в вымогательстве, а позже количество статей увеличилось.
По мнению Анастасии Бучневой, в экстренной ситуации конвой сработал неоперативно. Они подтвердили, что досмотр арестантов проводился.
"Как мне показалось, мой подсудимый наносил себе увечья в течение пяти минут, шею, руки продолжал резать. На мой взгляд, конвой действовал не очень быстро. В дальнейшем подсудимые были удалены, а позже уже вызвали скорую помощь", — рассказала она.
По данным "Банкфакс", в пресс-службе Центрального районного суда Барнаула подтвердили факт попытки подсудимого порезать себе руку. Но представители суда заметили, что это вряд ли можно назвать суицидом — скорее случившееся напоминало показательную акцию протеста. Арестант нанес себе поверхностные раны и при этом беспокоился, как бы ему не испачкаться кровью. Автору перформанса оперативно вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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