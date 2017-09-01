Заключённые из барнаульского СИЗО снова собираются голодать

В марте 2016 года 28-летнего Антона Валина приговорили к 3,5 годам лишения свободы за хранение наркотиков в Республике Алтай. Мужчина просидел в колонии до сентября, после чего его обвинили в причинении тяжких телесных повреждений человеку, а позднее — в участии в преступном сообществе. Молодой человек признает свою вину по первому обвинению: он действительно серьезно подрался с мужчиной у одного из баров Заринска в августе 2015 года. Но участие в преступном сообществе он отрицает. Интересно, что потерпевший, которого он избил, тоже является обвиняемым по делу об участии в ОПГ. Они даже сидят в одной камере, утверждает мать парня.

Светлана Гинкель,

мать обвиняемого Антона Валина:

Мой сын даже по версии органов предварительного расследования в данном сообществе не состоял. Без каких-либо оснований уголовное дело моего сына не выделено в отдельное производство. В ходе предварительного расследования уголовного дела сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому были допущены грубейшие нарушения закона. Следователи сфальсифицировали материалы уголовного дела, давили на свидетелей, потерпевших и обвиняемых с целью заставить их дать нужные показания, искусственно раздували значимость уголовного дела с целью демонстрации якобы высоких показателей своей работы. Мой сын признался, что его избивали во время допросов. Следователи искусственно "подтягивают" дела заключенных к этому авторитету, которого обвиняют в создании ОПГ.

Женщина утверждает, что 9 заключенных, в числе которых находится ее сын, подали заявления об объявлении голодовки. "Многократные обращения в следственные органы и прокуратуру не дают результатов, в ответ только немотивированные отписки и даже проверки не проводятся", — говорит Светлана.

Заключенные уже голодали с 7 по 15 августа. Тогда в УФСИН по Алтайскому краю подтвердили информацию только о двоих голодающих. По утверждениям родственников и адвоката Анастасии Бучневой, голодающих было больше, а предполагаемый глава ОПГ, алтайский авторитет Николай Кузьмин по прозвищу Младенец даже зашивал себе рот. В УФСИН эту информацию опровергли.

15 августа к двум из голодающих приходили зампрокурора края и представитель алтайского аппарата уполномоченного по правам человека. Они обнадежили задержанных информацией о том, что по их делу начнутся проверки. Но, как утверждают родственники заключенных, до настоящего времени никаких действий никто не предпринял. Именно поэтому обвиняемые намерены голодать снова, чтобы привлечь к себе внимание. Кроме того, они написали жалобы на проведение следствия генпрокурору РФ.

Справка

Участие в преступном сообществе (преступной организации) наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом и с ограничением свободы на срок до одного года. Создание преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом и ограничением свободы от одного года до двух лет.