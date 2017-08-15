В барнаульском СИЗО криминальный авторитет зашил себе рот из-за голодовки

Родственники задержанного Кузьмина утверждают, что мужчина находится в СИЗО уже более двух лет. Следствие затягивается. Изначально ему предъявили обвинение в вымогательстве, затем количество статей увеличилось. В подобной ситуации оказалось еще несколько человек, которые, по версии следствия, состояли в одной преступной группировке. Сейчас обвиняемых начали знакомить с материалами дела. Они считают, что в ходе расследования было много нарушений, сообщают "Вести-Алтай".

Антон Сингизин,

начальник пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю:

С 9 числа написали заявление об отказе приема пищи два человека. Они не принимают пищу, находятся под наблюдением медицинского работника. Если это будет угрожать их жизни и здоровью, тогда будут принудительно осуществлять кормление.

Анастасия Бучнева,

адвокат одного из арестованных:

Цель голодовки: достучаться до вышестоящих властей, до Москвы. Поскольку, по общему мнению наших подзащитных, им безосновательно предъявляются тяжкие обвинения. Он пишет постоянно жалобы и в прокуратуру, и в Следственный комитет, а получается замкнутый круг — все друг дружке обращения отправляют и на круги своя все возвращается.

По словам адвоката, в голодовке участвует больше двух человек. Материалы по факту голодовки УФСИН направило в прокуратуру Алтайского края.

Справка

57-летний Николай Кузьмин, по данным "Прайм Крайм", был коронован как "вор в законе" 23 марта 1999 года. Сидел за хранение наркотиков, вымогательство. Проживал в Заринске.