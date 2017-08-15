В барнаульском СИЗО криминальный авторитет зашил себе рот из-за голодовки

В барнаульском СИЗО-1 уже неделю голодают заключенные. От пищи отказываются два человека. Как altapress.ru рассказала адвокат Анастасия Бучнева, один из заключенных даже зашил себе рот — это известный алтайский криминальный авторитет Николай Кузьмин по прозвищу Младенец.
Родственники задержанного Кузьмина утверждают, что мужчина находится в СИЗО уже более двух лет. Следствие затягивается. Изначально ему предъявили обвинение в вымогательстве, затем количество статей увеличилось. В подобной ситуации оказалось еще несколько человек, которые, по версии следствия, состояли в одной преступной группировке. Сейчас обвиняемых начали знакомить с материалами дела. Они считают, что в ходе расследования было много нарушений, сообщают "Вести-Алтай".
Антон Сингизин,
начальник пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю:
С 9 числа написали заявление об отказе приема пищи два человека. Они не принимают пищу, находятся под наблюдением медицинского работника. Если это будет угрожать их жизни и здоровью, тогда будут принудительно осуществлять кормление.
Анастасия Бучнева,
адвокат одного из арестованных:
Цель голодовки: достучаться до вышестоящих властей, до Москвы. Поскольку, по общему мнению наших подзащитных, им безосновательно предъявляются тяжкие обвинения. Он пишет постоянно жалобы и в прокуратуру, и в Следственный комитет, а получается замкнутый круг — все друг дружке обращения отправляют и на круги своя все возвращается.
По словам адвоката, в голодовке участвует больше двух человек. Материалы по факту голодовки УФСИН направило в прокуратуру Алтайского края.
Справка
57-летний Николай Кузьмин, по данным "Прайм Крайм", был коронован как "вор в законе" 23 марта 1999 года. Сидел за хранение наркотиков, вымогательство. Проживал в Заринске.
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