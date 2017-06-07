В лопнувшем "Тальменка-банке" обнаружили недостачу, хищения и неучтенное имущество

2 июня конкурсный управляющий завершил инвентаризацию имущества "Тальменка-банка", она была проведена по состоянию на дату признания банка банкротом и открытия конкурсного производства. И обнаружил недостачу.

Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов по прочим активам.

Она образовалась в результате хищения денежных средств в дополнительном офисе в Солнечногорске, указывает конкурсный управляющий. К недостаче также отнесены расчеты по налогам и сборам — это означает, что налоги были начислены неправильно и, соответственно, не оплачены. Общая сумма недостачи по прочим активам — 4,44 млн рублей.

Кроме того, выявлена недостача по основным средствам на 4,414 млн рублей. Сюда входит банковское оборудование (то есть части оборудования просто не было), а также неотделимые улучшения в арендованных помещениях.

Как предположил эксперт altapress.ru, скорее всего, банк затратил деньги на реконструкцию или капремонт помещений и сразу списал их на затраты, тогда как должен был увеличить стоимость помещений и списывать постепенно через амортизационные помещения.

Выявлена была и недостача по кредитам, предоставленным физлицам, на сумму 1,8 млн рублей. Иначе говоря, заемщик расплачивался за полученный кредит, но деньги не были оприходованы.

Конкурсный управляющий также сообщил, что в ходе инвентаризации выявлено 1 805 единиц имущества (банковское оборудование, оргтехника, мебель и прочее), неучтенное на балансовых счетах банка.

Старейший в Алтайском крае "Тальменка-банк" признан банкротом 3 марта 2017 года, сейчас идет конкурсное производство.Незадолго до этого временная администрация уже обнаружила в "Тальменка-банке" серьезные нарушения. В деятельности 15 заемщиков-юрлиц этого банка она усмотрела признаки отсутствия деятельности. Обнаружила более 1,2 тыс. забалансовых ("тетрадочных") вкладов на 1,5 млрд рублей.

А 13 января, когда банк уже почти полностью прекратил обслуживать клиентов, огромные кредиты получили председатель совета директоров Михаил Чупраков (на 252 млн рублей), предправления Олег Семкичев (на 256 млн), фирма "Финкомснаб" на 100 млн рублей. Последняя сразу же перечислила деньги другой фирме. Временная администрации сообщила, что эти сделки имеют признаки вывода активов банка.

Сейчас конкурсный управляющий оспаривает в арбитраже выплату премиальных четырем сотрудникам банка в Барнауле и требует их вернуть. Они получили по 100 тыс рублей, указано в материалах суда.

Отдельным иском поданы требования признать недействительным выдачу кредитов ряду физических и юридических лиц и договор уступки права требования банка московской фирме на 98 млн рублей. Но никаких решений по этим требованиям суд еще не вынес.

Конкурсным управляющим "Тальменка-банка" является "Агентство по страхованию вкладов". Для ведения банкротства АСВ нанимает специалистов. По данным altapress.ru, банкротством "Тальменка-банка" занимается та же команда, что и делом "Зернобанка".