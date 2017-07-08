В центре Барнаула уходившие от погони воры сбили двух охранников

Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле ВАЗ. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного предприятия попытались преградить дорогу преступникам. Однако те на большой скорости наехали на машине на двух сотрудников группы быстрого реагирования ЧОПа, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

За машиной злоумышленников, уехавшей по проспекту в сторону Старого базара погнался второй автомобиль охранников. На перекрестке с улицей Анатолия преступников удалось задержать. ЧОПовцы передали задержанных полиции. Один из охранников госпитализирован.