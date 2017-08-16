В УФСИН опровергли информацию о том, что заключенный в барнаульском СИЗО зашил себе рот

В документах обвиняемые поясняют, что не согласны с материалами уголовного дела, которые возбудили в отношении них. По поводу условий содержания в следственном изоляторе №1 мужчины жалоб не имеют. По факту отказа от пищи двух обвиняемых материалы направили в краевую прокуратуру.

"Упомянутый в СМИ факт о том, что заключенный под стражу зашил себе рот, не соответствует действительности. Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано", — содержится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в барнаульском СИЗО-1 уже неделю голодают двое заключенных. Родственники одного из них утверждают, что мужчина находится в следственном изоляторе уже более двух лет. Ему предъявили обвинение в вымогательстве, затем количество статей увеличилось. В подобной ситуации оказалось еще несколько человек, которые, по версии следствия, состояли в одной преступной группировке. Сейчас обвиняемых начали знакомить с материалами дела. Они считают, что в ходе расследования было много нарушений.