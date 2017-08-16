В УФСИН опровергли информацию о том, что заключенный в барнаульском СИЗО зашил себе рот

В УФСИН опровергли информацию о массовой голодовке заключенных в СИЗО-1 Барнаула, сообщает пресс-служба краевого ведомства. Ранее сообщалось, что от еды отказались больше двух человек, и что один их них даже зашил себе рот. По данным УФСИН, 9 августа только два заключенных из СИЗО-1 написали заявления об отказе в приеме пищи.
В документах обвиняемые поясняют, что не согласны с материалами уголовного дела, которые возбудили в отношении них. По поводу условий содержания в следственном изоляторе №1 мужчины жалоб не имеют. По факту отказа от пищи двух обвиняемых материалы направили в краевую прокуратуру.
"Упомянутый в СМИ факт о том, что заключенный под стражу зашил себе рот, не соответствует действительности. Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано", — содержится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в барнаульском СИЗО-1 уже неделю голодают двое заключенных. Родственники одного из них утверждают, что мужчина находится в следственном изоляторе уже более двух лет. Ему предъявили обвинение в вымогательстве, затем количество статей увеличилось. В подобной ситуации оказалось еще несколько человек, которые, по версии следствия, состояли в одной преступной группировке. Сейчас обвиняемых начали знакомить с материалами дела. Они считают, что в ходе расследования было много нарушений.
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