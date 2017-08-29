В Заринске начали строить кожевенный завод

В Заринске начали возводить кожевенный завод. На строительство объекта потратят около полутора миллиардов рублей. Проект презентовали в Новокузнецке на всероссийской стратегической сессии "Моногорода: живем по-новому".
На предприятии "Русская кожа Алтай" будут работать не менее 150 человек. В пресс-центре администрации города сообщают, что в этом году основные производственные здания заведут под крышу. Уже вырыли котлованы для строительства очистных сооружений. Сейчас строители устанавливают сваи (их будет 2400), начинают монтировать каркасы производственных помещений. На объекте работают шесть человек. Для строительства построили бетонную установку, она выдает 25 кубов бетона в час. Всего потребуется около 12 тысяч кубов. На стройплощадку уже завезли 500 тонн металла. Основной корпус завода облицуют сэндвич-панелями, работы планируют завершить до зимы. Откроют предприятие к концу 2018 года.
Мэр города Иван Терешкин сообщил, что заявка Заринска на получения статуса территории опережающего развития одобрена Министерством экономического развития РФ и ждет рассмотрения Правительственной комиссией. В этом году власти потратят 55 миллионов на капитальный ремонт улицы Промышленной — это дорога к новому заводу. В городе планируют реконструировать уличное освещение, отремонтировать придомовые территории, улицу металлургов и въезды во дворы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.