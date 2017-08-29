В Заринске начали строить кожевенный завод

Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Мэр Заринска Иван Терешкин на стройке кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru. Строительство заринского кожевенного завода. Фото: admzarinsk.ru.

На предприятии "Русская кожа Алтай" будут работать не менее 150 человек. В пресс-центре администрации города сообщают, что в этом году основные производственные здания заведут под крышу. Уже вырыли котлованы для строительства очистных сооружений. Сейчас строители устанавливают сваи (их будет 2400), начинают монтировать каркасы производственных помещений. На объекте работают шесть человек. Для строительства построили бетонную установку, она выдает 25 кубов бетона в час. Всего потребуется около 12 тысяч кубов. На стройплощадку уже завезли 500 тонн металла. Основной корпус завода облицуют сэндвич-панелями, работы планируют завершить до зимы. Откроют предприятие к концу 2018 года.

Мэр города Иван Терешкин сообщил, что заявка Заринска на получения статуса территории опережающего развития одобрена Министерством экономического развития РФ и ждет рассмотрения Правительственной комиссией. В этом году власти потратят 55 миллионов на капитальный ремонт улицы Промышленной — это дорога к новому заводу. В городе планируют реконструировать уличное освещение, отремонтировать придомовые территории, улицу металлургов и въезды во дворы.