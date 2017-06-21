В жилых домах Сибири во время аномальной жары начался отопительный сезон

По словам жителей дома, подобные эксцессы случаются ежегодно. Сотрудники управляющей компании ссылаются на неработающую задвижку.

Журналисты ГТРК, прибывшие на место "открытия отопительного сезона" добавляют, что инженер управляющей компании жилищного хозяйства не поверил их сообщению, заявив, что летом в домах горячих батарей быть не может.

Однако после звонка в экстремально жаркий дом были направлены рабочие. Летний отопительный сезон удалось завершить — по крайней мере, временно, пишет top54.city.

Это не единственный случай "внезапного отопления" летом в Сибири. Так, например, жильцы дома №14 по улице Чехова в городе Назарово Красноярского края несколько дней жили буквально как в аду — из-за включившегося отопления в комнатах температура воздуха достигала +36 градусов.

Три дня — с 16 до 19 июня жителям дома пришлось спать на полу, пока батареи не перестали греть. Сразу же, как только отопление неожиданно появилось, владельцы квартир злополучного дома обратились в управляющую компанию за разьяснениями. Но, как это часто бывает, в выходные дни на вызов так никто и не появился.

Только 19 июня сварщики управляющей компании устранили поломку, ставшую причиной внезапного включения батарей. По словам представителей коммунальных служб, в системе вышла из строя запорная арматура. После того, как рабочие заменили шаровый кран, в квартирах стало прохладнее, пишет 1line.info.