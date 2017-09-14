Вертолет президента Таджикистана насмерть "сдул" начальника аэропорта

Лопасти начали раскручиваться и сдули ковровую дорожку, на которой стоял мужчина, сообщает агентство "ТаджикТА". Максудшоев отлетел и ударился головой о камень, получил травму головы и скончался по дороге в больницу. Правоохранительные органы назвали произошедшее несчастным случаем.

Президент Таджикистана прилетел для того, чтобы объявить официальный старт строительству участка Шкев-Калаи Хумб автомобильной дороги в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области, пишет ura.ru.