Ветераны поселения Ленобласти попросили Путина баллотироваться в президенты РФ

Жители Ленинградской области обратились с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года.
Соответствующий документ опубликован от имени ветеранов на сайте Агалатовского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области.
В обращении, в частности, сказано, что Путин – это единственный человек, который достоин в очередной раз занять пост президента России. "Мы, как люди, повидавшие очень много в своей жизни, просим уважить нашу просьбу. Владимир Владимирович, мы считаем, что Вы — единственный человек, который достоин вновь возглавить нашу страну, стать президентом Российской Федерации", — говорится в обращении.
Кроме этого, заявители считают, что Владимир Путин "доказал делом" свою любовь к России и показал, что "интересы страны превыше всего".
"Просим Вас выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации и стать президентом нашей страны. Пожалуйста, скажите "да" ветеранам Агалатовского сельского поселения, Ленинградской области и всем остальным россиянам, которые желают только самого лучшего для своей страны", - резюмируется в письме, пишет trud.ru.
Кроме этого, соответствующая петиция размещена на сайте Change.org от имени депутата Законодательного собрания Ленобласти Алексея Ломова. На момент публикации ее подписали 37 человек.
Ранее "Газета.ру" высказала мнение политологов о двух вариантах вынесения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы, среди которых есть и самовыдвижение по просьбе народа.
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