Выборная арифметика: единый день голосования в Алтайском крае в цифрах

10 сентября в Алтайском крае проходят масштабные муниципальные выборы. По их итогам будет сформировано большинство законодательных органов муниципального уровня: в городах, районах и сельсоветах. Кроме того, в регионе изберут почти 200 глав сельсоветов и одного депутата на вакантное кресло в краевом Заксобрании.

Выборы пройдут в 544 городах и поселениях Алтайского края 10 сентября.

Алтайского края 10 сентября. В регионе состоится 794 кампании .

. Около 6,2 тысяч депутатов и глав сельсоветов выберут в крае.

и глав сельсоветов выберут в крае. Около 11,5 тысяч зарегистрированных кандидатов участвуют в муниципальных выборах. Около 8 тысяч кандидатов выдвинули политические партии, более 2 тысяч — самовыдвиженцы .

выдвинули политические партии, более — . 1642 участка работает в единый день выборов в регионе.

работает в единый день выборов в регионе. Лишь 5% избирательных участков расположены на вторых этажах зданий.

расположены на вторых этажах зданий. До 14.00 10 сентября можно будет подать заявки для голосования на дому. 63 комплекса обработки избирательных бюллетеней будут работать в Барнауле, 20 — в Рубцовске, 15 — в Новоалтайске.

обработки избирательных бюллетеней будут работать в Барнауле, 20 — в Рубцовске, 15 — в Новоалтайске. 99 кандидатов баллотируются в Барнауле по одномандатным округам (из них 3 — самовыдвиженцы), 316 — по партийным спискам.

баллотируются в Барнауле по одномандатным округам (из них 3 — самовыдвиженцы), 316 — по партийным спискам. 1,870 млн избирателей проживает в Алтайском крае, из них 515 тысяч — в Барнауле, 167,4 тысяч — в Бийске, 103,4 тысяч — в Рубцовске.