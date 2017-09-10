Выборная арифметика: единый день голосования в Алтайском крае в цифрах

10 сентября в Алтайском крае проходят масштабные муниципальные выборы. По их итогам будет сформировано большинство законодательных органов муниципального уровня: в городах, районах и сельсоветах. Кроме того, в регионе изберут почти 200 глав сельсоветов и одного депутата на вакантное кресло в краевом Заксобрании.
- Выборы пройдут в 544 городах и поселениях Алтайского края 10 сентября.
- В регионе состоится 794 кампании.
- Около 6,2 тысяч депутатов и глав сельсоветов выберут в крае.
- Около 11,5 тысяч зарегистрированных кандидатов участвуют в муниципальных выборах.
- Около 8 тысяч кандидатов выдвинули политические партии, более 2 тысяч — самовыдвиженцы.
- 1642 участка работает в единый день выборов в регионе.
- Лишь 5% избирательных участков расположены на вторых этажах зданий.
- До 14.00 10 сентября можно будет подать заявки для голосования на дому.
- 63 комплекса обработки избирательных бюллетеней будут работать в Барнауле, 20 — в Рубцовске, 15 — в Новоалтайске.
- 99 кандидатов баллотируются в Барнауле по одномандатным округам (из них 3 — самовыдвиженцы), 316 — по партийным спискам.
- 1,870 млн избирателей проживает в Алтайском крае, из них 515 тысяч — в Барнауле, 167,4 тысяч — в Бийске, 103,4 тысяч — в Рубцовске.
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