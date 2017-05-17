Фотофакты. Как алтайский путешественник обходит Северный Ледовитый океан

Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Путешествие вокруг Северного Ледовитого океана. Фото: Александр Проваторов. Александр Проваторов. Фото: Александр Проваторов.

"Прыжок" в 3500 км

— Это путешествие стало вторым этапом нашего проекта "Полярный след". Его идея — обойти за пять лет на снегоходах Северный Ледовитый океан. В прошлом году путешествие длилось две недели. Втроем мы прошли около 2,1 тысяч км, доехали с Архангельска до Урала. Тогда мы побывали на острове Вайгач и дошли до Воркуты. В этом году начали путь чуть-чуть восточнее, потому что в Воркуту было неудобно "забрасывать" снегоходы. Мы стартовали с устья реки Таз в Ямало-Ненецком автономном округе и за три недели прошли 3,5 тысячи км.

Во время путешествия мы дошли до самой северной точки континента — мыса Челюскин, побывали в горах Бырранга на полуострове Таймыр и дошли до бухты Тикси реки Лена, где завершился наш путь. Ежедневно на снегоходах мы проходили около 200-250 км. Под влиянием ледяного ветра скоростью 10-15 м/с и при температуре -27 ехали как в трусах на мотоцикле: на севере сколько ни одевайся, все равно будет холодно.

Про холодовую усталость и медведей

— Тундра, на самом деле, предоставляет много препятствий и трудностей. Одна из них — накапливающаяся холодовая усталость. Это когда человек долго находится на холоде, а потом приходит в тепло и как мороженое начинает "таять". Появляется насморк, возникают проблемы со зрением, тепла начинает не хватать и человек постоянно мерзнет. Мы все-таки теплолюбивые существа, нам необходимо внутри себя поддерживать 36,6 градусов.

В непредсказуемых условиях севера может выйти из строя техника. Санки практически во всех экспедициях ломаются. Хорошо, что нас они не подвели.

Третье — ночевки. Повезло, если удалось доехать до метеостанции или поселка, где тебя обогреют. На севере люди всегда всем помогают. Там нет такого, чтобы тебя не пустили переночевать или отказали в помощи. Хорошо, когда была теплая ночевка, а так — палатка. Ночевать в ней приходилось при температуре -20 градусов и без печки, потому что мы шли налегке.

Перед тем, как отправиться в путешествие, мы составляли маршрут. Заранее определить, где остановимся на ночлег, невозможно, потому что на карте может быть указана метеостанция, а на самом деле она окажется брошенной. Как-то мы за день прошли 327 км, рассчитывали заночевать на метеостанции, которая была указана на карте, но она была полностью забита снегом. Мы долго откапывали вход, в конце концов залезли через окно. Нам не хотелось ночевать в палатке на ветру, хотя около половины ночей мы провели именно в ней.

Помимо этих опасностей есть еще белый медведь или волк, которые постоянно норовят тебя съесть. Для этого в дорогу мы брали оружие, чтобы отпугивать животных. А иначе — сожрут. Особенно если это разъяренная медведица, которая защищает своих медвежат. Случаев таких много было — и съедали людей и нападали на них. В этот раз мы не встретили ни одного медведя.

Во время путешествия мы делали много фото и видео. Специально для этого проекта приобрели квадрокоптер. Я был уверен, что получится отличная съемка сверху. Но оказалось, что в тех широтах спутники попросту не видят квадрокоптер, приходилось управлять им вручную. Делать это необходимо в условиях безветренной погоды, но, к сожалению, ветер на севере дует всегда. Когда мы запустили аппарат, ветром его унесло на дальнее расстояние. Повезло, что в скором времени ветер стих, иначе мы бы потеряли квадрокоптер. Снять сверху ничего не удалось, хотя хотелось, потому что там очень красиво.

Первые

— Мы стали первыми снегоходчиками, которые побывали в горах Бырранга. Это самые северные материковые горы, они высокие и труднодоступные. Когда мы сказали, что пойдем через центр Бырранга, нам говорили, что мы сошли с ума. Там довольно опасно, крутые горы, высокие перевалы. Мы стали первыми, кому удалось их преодолеть.

После того, как прошли горы, мы попали в Таймыр — это совсем другая планета. Там довольно дикие места, хотя немного южнее живут люди, которые пасут стада оленей, охотятся или рыбачат. К сожалению, здесь на протяжении 1200 км мы не встретили ничего, кроме старых избушек, забитых снегом. Это очень печально.

Инстинкт притягивания

— Во время путешествия мы ночевали в чуме с ненцами. Это великий северный народ, который любого чужака примет на своей территории как родного человека. Вообще, люди на севере — это отдельная тема. Их там довольно мало, они постоянно скучают друг по другу и по-доброму относятся к каждому человеку. Это значительно контрастирует с нами. Ведь в городе ты один, никому не нужен, в лифте с тобой никто не здоровается, на лестничной площадке ты не знаешь никого из соседей. Мы так устаем друг от друга, что у нас сформировался инстинкт отталкивания. На севере же наоборот — инстинкт притягивания. Там тебя всегда накормят, обогреют, совершенно бескорыстно помогут. Даже бензин дадут бесплатно. Говорят, что земля большая, когда-нибудь встретимся. Там много людей с Алтая и Новосибирской области. Даже на метеостанциях можно найти сибирских земляков.

Ненцы — хорошие люди. Часто говорят, что все северные народы спившиеся. Так за все путешествие мы встретили только одного пьяного ненца в деревне. Водку в магазины не завозят. Даже когда ночевали у них, мы предложили им выпить, но те отказались. Среди них много пастухов, рыбаков, охотников, которые кочуют и живут натуральной жизнью. Мы встретили семью ненцев, которые пасут около четырех тысяч оленей. Их состояние оценивается десятками миллионов рублей, при этом они живут очень скромно — мебель им не нужна, дом у них на санках. Внутри жилища небольшая печка, кухня. Когда мы ночевали, с нами рядом спали 11 собак. Ведь по ночам печку не топили, на улице -20, а собачки грели.

Где время остановилось

— Когда мы шли по Енисею, то нашли там брошенный корабль. Северный пейзаж — синее небо и белая мгла, в которой ты находишься 90% времени. Чего нам там не хватало, так это ночей. На мысе Челюскин солнце "ходило" над горизонтом и не заходило за него полностью. В два часа ночи оно всегда находилось на севере. Сначала было непривычно, но так как мы в течение дня уставали, то спали крепко.

Долгое время в пути мы не видели следов цивилизации. На карте указаны охотничьи и рыбацкие избы или деревня, но они заброшенные. Несколько метеостанций, военная застава, рыбацкий поселок — все это бывшее на сегодня. Иногда мы встречали небольшие дома, которые были полностью затрамбованы снегом. Он просачивался в помещение через приоткрытую дверь или щель в окне. Поэтому нам приходилось разбивать палатку, так как забраться в такой дом невозможно — даже лопата не проходила сквозь снег. Его приходилось пилить или рубить, но даже это не помогало.

В городе Диксон мы даже встретили на старых зданиях социалистические лозунги. Раньше здесь проживало около 30 тыс людей, сейчас около 600 человек. На фоне чудесной архитектуры соцреализма 1940-50 годов мы увидели современное здание, которое сильно выделялось на фоне остальных.

Как-то мы ночевали на метеостанции, в комнате, в которой раньше была фотолаборатория. Ее забросили примерно в 80-х годах, вещи тех времен там хранятся до сих пор.

Бывало "потеплее"

— Условия постоянного ветра, температура "двадцатник", несмотря на солнце. Ехать на снегоходах приходилось от 12 до 16 часов ежедневно. В Таймыре стало чуть-чуть теплее —градусов -10-15 — там удалось побольше поснимать. Чтобы фотографировать, приходилось снимать перчатки. Из-за этого руки быстро замерзали, пальцы были на гране обморожения.

Это просто кайф

— Что манит путешественника? Новые дороги, новые впечатления, возможность что-то неизвестное привезти и показать людям.

В прошлом году ощутили на своей шкуре, что от таких путешествий мы выздоравливаем. В городе ты болеешь, во многом зависишь от врачей и настроения. А там мы ни разу не открыли аптечки, ни разу не чихнули и не кашлянули. Есть такая теория, что длительные экстремальные нагрузки обладают регенеративными свойствами. Я для себя давно определил, что самый сильный доктор — иммунная система. Она настолько сильна, что может заставить человека восстановиться. Это одна из причин, почему я люблю экстремальные путешествия.

Для нас с Андреем такие путешествия — это кайф. Мы можем ездить хоть куда, но пляжи это точно не для нас.

Конечно, можно было быть там дольше, но мы волновались за технику. Маршрут был довольно тяжелый, была опасность "убить" снегоходы и не доехать.

Куда дальше?

— Третий этап будет в следующем году. Мы продолжим двигаться по линейному маршруту вокруг Северного Ледовитого океана. В апреле будущего года мы пройдем до Берингова пролива. В 2019 году начнем с Аляски, пройдем Канаду и Гренландию. Возможно, после мы организуем выставку или выпустим книгу — пока сложно говорить. Для начала нужно завершить проект.

Справка

Александр Проваторов — алтайский бизнесмен, фотограф, путешественник. Он принимал участие в программе "Семь вершин" — это коллекция восхождений на самые высокие вершины семи континентов Земли.