Видео. На алтайской трассе пожарные тушат грузовую "Газель"

96
Сегодня, 12:54.
Происшествия

В Первомайском районе на трассе Р256 Боровиха загорелась "Газель". Очевидец снял видео и выложил в Barnaul 22.

"Газель" горит на трассе.
"Газель" горит на трассе. Фото: Скриншот видео Кристины Зайцевой в vk.com/barneos22.

На месте работают пожарные. На видео заметно, что машина горит со стороны кабины. Причины происшествия пока не известны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров