Видео. Сооснователь Google представил "летающий автомобиль"

Первая версия пассажирского коптера под названием Flyer предназначена для полетов над водой.

Аппарат, работающий на электротяге, весит около 100 килограммов и рассчитан на одного пассажира.



В компании заверяют, что продажи транспортного средства начнутся в конце года, однако его стоимость пока неизвестна, сообщает aex.ru.