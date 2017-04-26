Видео. Сооснователь Google представил "летающий автомобиль"

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Сегодня, 22:00.
Жизнь

Американская компания Kitty Hawk, финансируемая одним из основателей Google Ларри Пейджем, продемонстрировала прототип "летающего автомобиля", пишет РИА Новости.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем. Фото: СС0.

Первая версия пассажирского коптера под названием Flyer предназначена для полетов над водой.

Аппарат, работающий на электротяге, весит около 100 килограммов и рассчитан на одного пассажира.

В компании заверяют, что продажи транспортного средства начнутся в конце года, однако его стоимость пока неизвестна, сообщает aex.ru.

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