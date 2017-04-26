Видео. Сооснователь Google представил "летающий автомобиль"

Американская компания Kitty Hawk, финансируемая одним из основателей Google Ларри Пейджем, продемонстрировала прототип "летающего автомобиля", пишет РИА Новости.
Первая версия пассажирского коптера под названием Flyer предназначена для полетов над водой.
Аппарат, работающий на электротяге, весит около 100 килограммов и рассчитан на одного пассажира.
В компании заверяют, что продажи транспортного средства начнутся в конце года, однако его стоимость пока неизвестна, сообщает aex.ru.
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