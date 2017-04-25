Видео. В Алтайском крае нашли древние каменные изваяния грифона и дракона

Природно-антропогенный мегалитический комплекс нашли в 20 км от Белокурихи еще в 2013 году, но только в апреле 2017 специалисты провели дополнительные исследования и сделали фотографии объектов. Главный мегалит — шестиметровая хищная птица, высеченная на скале. Камень назвали грифоном.

Специалисты отмечают, что из-за хохолка на голове птица напоминает орлиноголового грифона, который встречался в скифской культуре. Однако, утверждается, что скифы не создавали таких крупных изваяний. Кроме того, в том же районе, на горе Мохнатой, был найден зооморфный камень "дракон". Он выглядит как голова рептилии с вытянутыми челюстями и глазом виде округлой выпуклости. Масса камня более 120 тонн. Он состоит из шести частей: заметны швы соединений.

Природное происхождение исследователи отрицают из-за выпуклых и плавно очерченных форм. Специалисты пришли к выводу, что в древности на Алтае существовала культура строителей мегалитов: люди создавали огромные скульптуры из камня. Возраст скульптур точно не определен.

"Период возможной датировки мегалитического комплекса на г. Мохнатая растягивается вплоть до конца последнего оледенения и раньше", — написал один из участников экспедиции в "Livejournal".