Видео. В Алтайском крае нашли древние каменные изваяния грифона и дракона

В Алтайском крае специалисты обнаружили необычные мегалиты — крупные каменные изваяния в виде голов грифона и дракона. Об этом сообщает газета "Алтайская правда" со ссылкой на Алтайский центр изучения мегалитов.
Природно-антропогенный мегалитический комплекс нашли в 20 км от Белокурихи еще в 2013 году, но только в апреле 2017 специалисты провели дополнительные исследования и сделали фотографии объектов. Главный мегалит — шестиметровая хищная птица, высеченная на скале. Камень назвали грифоном.
Специалисты отмечают, что из-за хохолка на голове птица напоминает орлиноголового грифона, который встречался в скифской культуре. Однако, утверждается, что скифы не создавали таких крупных изваяний. Кроме того, в том же районе, на горе Мохнатой, был найден зооморфный камень "дракон". Он выглядит как голова рептилии с вытянутыми челюстями и глазом виде округлой выпуклости. Масса камня более 120 тонн. Он состоит из шести частей: заметны швы соединений.
Природное происхождение исследователи отрицают из-за выпуклых и плавно очерченных форм. Специалисты пришли к выводу, что в древности на Алтае существовала культура строителей мегалитов: люди создавали огромные скульптуры из камня. Возраст скульптур точно не определен.
"Период возможной датировки мегалитического комплекса на г. Мохнатая растягивается вплоть до конца последнего оледенения и раньше", — написал один из участников экспедиции в "Livejournal".
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