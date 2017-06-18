Видео. В барнаульском "Ашане" сработала пожарная сигнализация и полилась вода с потолка

Комментаторы в сообществе под постом на эту тему иронизируют над тем, что ЧП в магазинах "Ашана" в Барнауле происходят слишком уж часто. "Ашан свалит скоро из этого не дружелюбного города", "Не терпит барнаульская земля заграничных Ашанов...", - пишут они (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, самым громким ЧП в барнаульском "Ашане" стало обрушение крыши в новом торговом центре Galaxy в декабре 2016 года.