Евгений Ракшин и "Ашан" заплатили за строительство кольца на Малахова

По словам Евгения Ракшина, он и французский ритейлер "Ашан" перечислили в казну города по 70 млн рублей. Это, по словам девелопера, составляет 2/3 от суммы, необходимой для строительства кольца.

Евгений Ракшин,

соучредитель компании "Мария-Ра":

Мы заключили соглашение с администрацией Барнаула, в рамках которого 2/3 стоимости строительства малаховского кольца, это около 140 млн рублей, взяли на себя. Мы и компания "Ашан" разделили эту сумму на двоих и оплатили ее в бюджет города, чтобы строительство было осуществлено в этом году.

Справка

Проект кольцевой развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской разработали и отправили на экспертизу в 2016 году. Летом того же года планировали начать работы. Тогда его оценили в 216 млн рублей. Антон Шеломенцев, зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула рассказал, что по 1/3 финансирования проекта возьмут на себя "Волна" и "Ашан".

В конце апреля 2017 года вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков рассказал, что проект прошел госэкспертизу. Его стоимость по-прежнему составляет 216 млн рублей. Реконструировать перекресток будут летом 2017 года. Полностью движение на важных для города магистралях закрывать не будут. Сейчас специалисты разрабатывают схему организации дорожного движения на время работ. О том, как она будет выглядеть, сообщит сайт мэрии.

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