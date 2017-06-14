Почему алтайских автомобилистов не устраивает качество современных машин

Почему мы об этом заговорили?

Тема качества современных автомобилей — предмет нескончаемых дискуссий как в среде потребителей, так и экспертов. Преобладающая точка зрения такова: мы живем в эру "одноразовых" автомобилей, их содержание после истечения гарантии требует таких денег, что зачастую дешевле купить новую машину.

Вместе с тем снизилась и ремонтопригодность автомобилей. Значительная часть модулей замещается целиком, не допуская частичной замены или промежуточных решений, способных вернуть работоспособность.

У многих это вызывает ностальгию по "безукоризненным немцам" или "японцам" с их "императорским качеством" — автомобилям, выпускавшимся с 1980-х до начала нулевых. Оппоненты этой точки зрения считают, что сокращение ресурса авто — это лишь миф, и доказывают свои слова статистикой поломок разных брендов.

80% автолюбителей считают надежность современных автомобилей недостаточной. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте drom.ru, в котором приняли участие более 12 тыс. читателей. В конце мая портал обобщил свежие данные семи ведущих организаций мира, исследующих качество машин. Выяснилось, что в число самых ненадежных авто попали такие популярные в Алтайском крае модели, как:

Чем недовольны алтайские автовладельцы?

Владимир Маврин,

гендиректор сети автомагазинов “Подкова”:

Мы живем в эпоху двух мировых кризисов: перепроизводства и недопотребления. Люди стали откладывать покупки гаджетов и новых автомобилей, так как все понимают, что завтра выйдет новый, более технологичный продукт. Автопроизводители вынуждены принимать меры, и, на мой взгляд, одна из них — “одноразовость” автомобиля. Так они создают более стабильный спрос.

Александр Смирнов,

директор турагентства "Плот":

Мои знакомые автолюбители подтверждают недолговечность современных автомобилей из Европы, особенно двигателей. У одного “полетел” двигатель премиальной модели Audi, не пробежав и 100 тыс. километров, у другого то же самое случилось с Mercedes после 150 тыс. А ведь двигатели этих марок в 1990 е годы ходили по 1 млн километров.

Как путешественник Смирнов смотрит на автомобили с непривычного многим ракурса. Он говорит: неимоверное количество опций современных авто хотя и добавляет комфорта и безопасности, но делает машину непредсказуемой в экстремальных условиях.

Александр Смирнов,

директор турагентства "Плот":

Сколько казусов случалось в пустынях, горах и просто на бездорожье с разными крутыми авто! Например, в Гоби высокие температуры “опустили” регулируемый дорожный просвет на Land Rover до минимума, и в итоге внедорожник превратился в “пузотерку”. А на другом джипе в горах после форсирования реки вброд сработал какой-то датчик, и машина намертво встала. Пришлось привозить издалека специалиста, чтобы он реанимировал ее. А простой Land Cruiser 105, производство которого прекратили в 2006 году, отлично ведет себя везде. До сих пор это одна из любимых машин джиперов. И у меня тоже.

Гендиректора завода "Алтайстроймаш" Алексея Бурдовицына автомобили серьезно никогда не подводили. Но он тоже склонен считать, что раньше машины делали лучше, особенно в Японии.

Бурдовицын добавляет: он не раз видел в автоблогах на YouTube подтверждение тому, что производители намеренно снижают ресурс отдельных узлов и агрегатов. Например, автоблогеры обнаружили, что блок управления двигателем немецкого премиального бренда настроен так, что после 80 тыс. километров мотор начинает работать в режиме, который выводит его из строя к 100–120 тыс. километрам пробега. У другого немецкого авто, утверждают эксперты, производитель намеренно ограничил ресурс коробки передач.

Это не страшилки, уверен Владимир Маврин.

Владимир Маврин,

гендиректор сети автомагазинов “Подкова”:

Пару лет назад я диагностировал АКПП на своем авто и разговорился с мастером. Он показал мне, как производители стали менять материалы отдельных элементов, которые стабильно выходят из строя, выработав определенный ресурс.

Впрочем, не все смотрят на современную автомобильную индустрию пессимистично. Борис Чесноков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты, на предыдущем своем автомобиле (Audi Q5) проехал более 200 тыс. километров. Затем сменил машину на свежую той же марки и ездит на ней уже четвертый год.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

Не могу однозначно сказать, что качество как-то меняется. Я всегда слежу за состоянием автомобиля, и он меня не подводит.

Собственник барнаульской халвичной фабрики Евгений Астаховский восемь лет проездил на внедорожнике Mercedes GL-Class, а недавно поменял его на такой же, только "свежего" поколения. По его словам, новинка оказалась еще надежнее предшественника, а покупатели прежнего Mercedes также очень довольны. "Наверное, автомобили такого класса другого и не подразу­мевают", — говорит Астаховский.

Что по этому поводу думают профессионалы?

Специалисты в целом подтверждают, что современные автомобили уступают предшественникам в долговечности. И дело вовсе не в том, что производители сговорились делать так ради наживы: к этому привел целый комплекс причин, объясняют они.

Андрей Аксенов, руководитель отдела технических экспертиз и оценки компании "Экспертком", называет три фактора, которые объясняют сложившуюся тенденцию.

Во-первых, в последние годы автопроизводители увеличивают межсервисные интервалы в обслуживании новых авто. Как правило, теперь менять масло рекомендуют раз в 15 тыс. километров (а не раз в 5–10 тыс., как предписывали раньше). Это преподносится как конкурентное преимущество: клиенту нужно реже заезжать на ТО, и он экономит деньги.

Однако даже дорогие масла за этот интервал существенно теряют смазывающие свойства. Ситуацию усугубляет то, что с каждым годом автовладельцы все больше стоят в пробках. То есть при том же пробеге количество моточасов работы двигателя увеличивается.

Андрей Аксенов,

руководитель отдела технических экспертиз и оценки компании "Экспертком":

Доказано на практике: частая смена масла существенно продлевает жизнь мотору.

Во-вторых, часто снизить ресурс агрегатов "помогают" сами автовладельцы. Распространенная ошибка — ехать с небольшой скоростью на высокой передаче. Например, двигаться по трассе за грузовиком со скоростью 70 км/ч на пятой или шестой скорости. Обороты мотора падают, и водители считают, что экономят топливо, но не понимают, что таким образом повышают нагрузку на двигатель и коробку.

Наконец, в-третьих, постоянное ужесточение экологических норм требует от автопроизводителей использовать новые материалы, а они зачастую обладают другими свойствами. И чаще всего на качестве это сказывается в худшую сторону.

Собственник барнаульского автосервиса по ремонту авто премиальных немецких брендов (на правах анонимности):

В Евросоюзе законодательно установлен гарантированный срок эксплуатации — семь лет. Когда этот срок истекает, по просьбе клиента производитель обязан бесплатно утилизировать авто. И клиенту зачастую выгодно избавиться от старой машины и купить новую, потому что после семи лет эксплуатации значительно повышается транспортный налог и страховка. Соответственно, в таких условиях брендам нет смысла закладывать большой ресурс.

Тем не менее назвать современные авто некачественными нельзя, уверен сервисмен. По его наблюдениям, 90% проблем с машинами возникает по вине владельца. Чаще всего к этому приводит желание сэкономить на качественных запчастях и услугах квалифицированных мастеров.

При этом владелец СТО не разделяет упреков в неремонтопригодности современных авто. Да, часто нельзя поменять отдельную деталь и приходится покупать целый узел. Но это происходит потому, что собирать этот узел можно исключительно в заводских условиях. В противном случае вмешательство негативно повлияет на работу смежных узлов и даже снизит безопасность машины. "Гаражное творчество" лучше оставить в прошлом, уверен владелец сервиса.

Также эксперты считают мифом тезис о том, что современные авто напичканы сложными электронными системами, а чем больше электроники, тем больше поломок.

Андрей Аксенов,

руководитель отдела технических экспертиз и оценки компании "Экспертком":

У “китайцев”, например, проводка и электроника недавно были слабым местом, но даже они смогли сделать ее отказоустойчивой. Проблемы могут возникнуть разве что от внешних воздействий. Например, когда при аварии повреждается проводка и происходит скачок напряжения.

Собственник мастерской добавляет, что на многих автомобилях для облегчения веса вместо медных проводов появляются модули, которые "общаются" между собой по цифровым шинам CAN. И эти модули слабо переносят перепады напряжения. В Сибири это проблема: многие устанавливают нештатные автозапуски и котлы подогрева антифриза, что увеличивает нагрузку бортовой сети. Однако в целом бояться, что сложные электронные системы вдруг начнут массово выходить из строя, не стоит, уверен он.

Факт

Каждый пятый российский автовладелец сталкивается с поломками своей машины уже в первый год эксплуатации, сообщает агентство "Автостат".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.