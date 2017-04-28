Стало известно, когда в Барнауле построят третье малаховское кольцо у "Ашана"

Перекресток улиц Малахова и Власихинской реконструируют уже в 2017 году. Как и предполагалось ранее, здесь организуют кольцевое движение. Проект уже прошел госэкпертизу, рассказал 28 апреля вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков.
Стоимость строительства кольцевой развязки оценивается в 216 млн рублей. По словам чиновника, у администрации есть договоренность с собственником ТРЦ "Волна" и представителями "Ашана", что каждая из трех сторон вложит по трети от общей стоимости объекта.
Реконструировать перекресток будут летом 2017 года. Полностью движение на важных для города магистралях закрывать не будут. Сейчас специалисты разрабатывают схему организации дорожного движения на время работ. О том, как она будет выглядеть, сообщит сайт мэрии.
Напомним, планы по строительству развязки напугали барнаульских садоводов, имеющих участки рядом с "Ашаном". Однако в мэрии заверили, что реконструкция не повлечет за собой снос домов в близлежащих садоводствах.
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