Автоновости

Стало известно, когда в Барнауле построят третье малаховское кольцо у "Ашана"

1265
Сегодня, 13:00.
Автоновости

Перекресток улиц Малахова и Власихинской реконструируют уже в 2017 году. Как и предполагалось ранее, здесь организуют кольцевое движение. Проект уже прошел госэкпертизу, рассказал 28 апреля вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков.

Проект кругового движения у ТРЦ "Волна".
Проект кругового движения у ТРЦ "Волна" .Фото : www.skyscrapercity.com.

Стоимость строительства кольцевой развязки оценивается в 216 млн рублей. По словам чиновника, у администрации есть договоренность с собственником ТРЦ "Волна" и представителями "Ашана", что каждая из трех сторон вложит по трети от общей стоимости объекта.

Схема кольцевого движения на пересечении ул. Малахова и Власихинской.
Схема кольцевого движения на пересечении ул. Малахова и Власихинской

Реконструировать перекресток будут летом 2017 года. Полностью движение на важных для города магистралях закрывать не будут. Сейчас специалисты разрабатывают схему организации дорожного движения на время работ. О том, как она будет выглядеть, сообщит сайт мэрии.

Напомним, планы по строительству развязки напугали барнаульских садоводов, имеющих участки рядом с "Ашаном". Однако в мэрии заверили, что реконструкция не повлечет за собой снос домов в близлежащих садоводствах.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus