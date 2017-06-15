Фотофакты. В Барнауле на улице Чкалова ремонт завершится к началу июля

В Барнауле продолжается капитальный ремонт улицы Чкалова от проспекта Комсомольского до проспекта Красноармейского.
На этом участке дороги будет уложено два слоя асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы начались 20 апреля.
Выполнено фрезерование на площади 11,2 тыс.кв.м., отремонтировано 24 колодца, заменено шесть дождеприемных решеток ливневой канализации, уложен выравнивающий слой асфальта.
Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальта на площади 4,2 тыс.кв.м. На капитальный ремонт этого участка улицы Чкалова предусмотрено 9 млн рублей.
Капитальный ремонт планируется завершить к 30 июня.
Работы ведет МБУ "Автодорстрой", говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.
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