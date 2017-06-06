Автоновости

Карта. На каких улицах Барнаула полностью заменят асфальт в 2017 году

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Сегодня, 13:10.
Карта

Масштабный ремонт дорог в Барнауле набирает обороты: на некоторых улицах уже уложили новый асфальт, а к 25 изначально включенным в план участкам добавилось еще 7. Публикуем актуальную карту дорог Барнаула, по которым в этом году пройдут фрезы, асфальтоукладчики и катки.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги. Фото : Анна Зайкова.

В 2017 в Барнауле началась как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. Она продлится как минимум два сезона. В 2017 и 2018 годах в уличную инфраструктуру по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" вложат 3 млрд рублей. В 2017 году обновят 33 дороги краевой столицы. В их числе такие важные магистрали как ул. Балтийская, Взлетная, Матросова, Трактовая, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспекты Космонавтов и Красноармейский др.

Город, как и предполагали власти, перешел в режим стройки. На всех включенных в программу дорогах асфальт меняют полностью. Пока особых неудобств горожанам работы не доставили, за исключением ограждений колодезных люков, которые уже несколько недель автомобилисты вынуждены объезжать на проспекте Красноармейском.

Напомним также, что в июне будет закрыт сквозной проезд по ул. Матросова. Общественный транспорт будет ходить по ул. Северо-Западной.

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