В Барнауле насчитали 119 км "убитых" дорог

Проблемные дороги в Барнауле на сайте проекта отметили 2 402 человека. Карта показывает, где ведется ямочный ремонт, где "убитые" дороги и какая из них включена в программу "Безопасные и качественные дороги".

За три месяца работы сайта, 1,8 тысяч участков дорог включены в планы ремонта, на 562 дорогах сделан ремонт. Самыми активными в составлении карты оказались жители Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Саратова и Нижнего Новгорода.

Справка

"Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" — проект Общероссийского народного фронта, направленный на учет мнения граждан в сфере ремонта дорог. Наша общая задача - это обратить внимание чиновников на улицы, которые прежде всего значимы для жителей. На карте отмечаются дороги города Барнаул, Алтайский Край, находящиеся в плохом состоянии. Отмечая дорогу на карте и формируя ее рейтинг посредством голосования за нее на сайте, вы сможете повлиять на включение дороги в планы ремонта.

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