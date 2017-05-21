Автоновости

Фотофакты. Четвертое ДТП из-за ремонта на улице Кулагина в Барнауле. Машина свалилась в огромную яму

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Сегодня, 09:34.
Автоновости

В ночь на 21 мая в Барнауле легковой автомобиль упал в глубокую яму на месте ремонтных работ на коллекторе на пересечении улицы Кулагина с проспектом Калинина.

В Барнауле в яму на улице Кулагина упал автомобиль. 21 мая 2017 года.
В Барнауле в яму на улице Кулагина упал автомобиль. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

По сообщению очевидцев в сообществе Barnaul22, водитель автомобиля мог быть пьян. О пострадавших в этой аварии пока ничего не известно.

В Барнауле в яму на улице Кулагина упал автомобиль. 21 мая 2017 года.
В Барнауле в яму на улице Кулагина упал автомобиль. 21 мая 2017 года.

Напомним, что это уже третье ДТП на этом месте на текущей неделе. Так в ночь на 17 мая возле ямы Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги.

В Барнауле Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги. 17 мая 2017 года.
В Барнауле Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги. 17 мая 2017 года.

А ночью 19 мая автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок, ограждающий место ремонта.

ДТП на пр. Калинина.
ДТП на пр. Калинина.

Еще один случай произошел в конце прошлой недели. Недалеко от ремонтируемого коллектора ночью 13 мая с моста через железнодорожные пути упал на пути автомобиль такси. В машине были четверо — водители и три пассажирки, всех госпитализировали. Одна из попавших в аварию женщин 1976 года рождения не выжила. По словам участников аварии, машина подлетела на трамвайных путях, упала на щебенку, которая рассыпалась во время ремонта коллектора, врезалась в кучу щебня, после чего пробила ограждение моста.

Автомобиль рухнул с моста.
Автомобиль рухнул с моста.

Примечательно, что все четыре аварии на этом месте произошли ночью.

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