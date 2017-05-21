Фотофакты. Четвертое ДТП из-за ремонта на улице Кулагина в Барнауле. Машина свалилась в огромную яму

По сообщению очевидцев в сообществе Barnaul22, водитель автомобиля мог быть пьян. О пострадавших в этой аварии пока ничего не известно.

Напомним, что это уже третье ДТП на этом месте на текущей неделе. Так в ночь на 17 мая возле ямы Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги.

А ночью 19 мая автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок, ограждающий место ремонта.

Еще один случай произошел в конце прошлой недели. Недалеко от ремонтируемого коллектора ночью 13 мая с моста через железнодорожные пути упал на пути автомобиль такси. В машине были четверо — водители и три пассажирки, всех госпитализировали. Одна из попавших в аварию женщин 1976 года рождения не выжила. По словам участников аварии, машина подлетела на трамвайных путях, упала на щебенку, которая рассыпалась во время ремонта коллектора, врезалась в кучу щебня, после чего пробила ограждение моста.

Примечательно, что все четыре аварии на этом месте произошли ночью.

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