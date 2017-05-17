"Было страшно". Что рассказала пассажирка упавшего с барнаульского моста такси

Автомобиль рухнул с моста. Фото : служба корпоративных коммуникаций ЗапСибЖД. Автомобиль рухнул с моста. Фото : Николай Бальцер, vk.com/barneos22. Автомобиль рухнул с моста. Фото : Evangelina Domanova, vk.com/barneos22. Автомобиль рухнул с моста. Фото : Анастасия Павельева, vk.com/barneos22. Автомобиль рухнул с моста. Фото : Николай Бальцер, vk.com/barneos22. Автомобиль рухнул с моста. Фото : Анастасия Павельева, vk.com/barneos22. Автомобиль рухнул с моста. Фото : служба корпоративных коммуникаций ЗапСибЖД.

Сейчас Елизавета лежит в первой городской больнице. У г-жи Ратт перелом позвоночника и таза, а также другие травмы. Она ехала в такси еще с двумя женщинами, одна из которых скончалась от полученных в аварии ран.

Елизавета Ратт,

пострадавшая в аварии:

Мы ехали не с большой скоростью, наверное, под 80, где-то так. Я сидела впереди, я бы увидела на спидометре и начала кричать, потому что у меня уже была авария. Мы подлетели на этих путях трамвайных, а там щебень. Мы на щебень упали, машину начало крутить, и он не смог выровнять её. Мы врезались в бордюр, потом заграждение снесли, задели провода, начало всё мерцать, так страшно было. Потом врезались в щебёнку и по щебёнке покатились вниз, на рельсы. В какой-то момент я подумала, что мы сейчас взорвёмся на фиг, как-то начали шевелиться, и в этот момент машина снова упала, уже на колёса. Я начала кричать: все живы или нет? Мне как-то все дружно ответили, что да, и мы начали выбираться из машины.

Напомним, что в ночь на 13 мая автомобиль службы такси "Максим" "Рено Логан"пробил заграждения моста на проспекте Калинина и рухнул вниз. В машине были четверо — водители и три пассажирки, всех госпитализировали. Одна из попавших в аварию женщин 1976 года рождения не выжила.

Елизавета Ратт рассказала, что скорая помощь прибыла через 15-20 минут, затем к месту происшествия подъехали спасатели и полиция. Все люди, находившиеся в автомобиле, получили травмы позвоночника, серьёзные ушибы мягких тканей и внутренних органов. Сама Елизавета как минимум три недели проведёт на больничной койке — врачи запретили ей двигаться. Водитель "Рено" получил ушиб позвоночника и сотрясение мозга.

В полиции сообщили, что водитель — мужчина 1991 года рождения — управляя автомобилем "Рено Логан", двигался по проспекту Калинина от улицы Кулагина в сторону улицы Сизова. Он не справился с управлением, автомобиль врезался в металлическое ограждение, протаранил его и упал с моста на рельсы. Из-за падения машины был поврежден контактный провод, что привело к задержке пассажирского поезд №601 Новосибирск–Бийск. Он опоздал на станцию в Барнауле на 46 минут.

По словам Елизаветы Ратт, водитель такси "Максим" в ту ночь был на работе, но подвозил женщин по знакомству. Пассажирки не вызывали водителя через службу заказов "Маскима". Это же подтверждает руководство таксомоторной компании. "Пострадавшие не являлись клиентами нашего сервиса заказа такси. Водитель взял пассажиров с улицы", — сообщили редакции altapress.ru в письме из компании "Максим".

Как говорит Елизавета, перед аварией машина двигалась по пустой улице. В сервисе "Максим" заявили, что машина ехала со скоростью 60 км/ч. По словам водителя такси, причиной падения стало состояние дороги: после выезда из ямы машину занесло на щебне за край моста.

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