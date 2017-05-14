В такси "Максим" заявили, что не имеют отношения к смертельному ДТП в Барнауле

В письме, поступившем в редакцию altapress.ru, представители сервиса сообщили, что в момент происшествия водитель не выполнял заказ "Максима".

"Пострадавшие не являлись клиентами нашего сервиса заказа такси. Водитель взял пассажиров с улицы", — сообщили в сервисе.

По словам водителя, причиной падения стало состояние дороги: после выезда из ямы машину занесло на щебне за край моста. При этом водитель ехал со скоростью 60 км/ч, сообщили в сервисе "Максим".

Напомним, серьезное ДТП произошло в ночь на 13 мая в Барнауле. Автомобиль "Рено Логан" с наклейками службы такси "Максим" протаранил ограждение путепровода на проспекте Калинина и упал на рельсы.

Одна из пассажирок (женщина 1976 года рождения) скончалась. Еще две пассажирки (1994 и 1978 годов рождения) получили травмы. За рулем находился мужчина 1991 года рождения, который также госпитализирован.