Видео. В Бийске произошла массовая уличная драка

758
Сегодня, 18:54.
Происшествия

В Бийске на улице Васильева произошла массовая драка рядом с одним из баров.

Вид на Бийск.
Вид на Бийск. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Ролик с дракой 31 мая опубликовала компания "Сотрудник", сообщает "Бийский рабочий". 

На кадрах видно, что между группой молодых людей началась перепалка, которая переросла в рукопашную. Конфликт продолжился в том числе на проезжей части.

На место прибыли сотрудники полиции, которые разняли дерущихся. По информации "БР", один из участник конфликта получил перелом ноги.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров