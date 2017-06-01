Видео. В Бийске произошла массовая уличная драка

В Бийске на улице Васильева произошла массовая драка рядом с одним из баров.
Ролик с дракой 31 мая опубликовала компания "Сотрудник", сообщает "Бийский рабочий".
На кадрах видно, что между группой молодых людей началась перепалка, которая переросла в рукопашную. Конфликт продолжился в том числе на проезжей части.
На место прибыли сотрудники полиции, которые разняли дерущихся. По информации "БР", один из участник конфликта получил перелом ноги.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.