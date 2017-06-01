Видео. В Бийске произошла массовая уличная драка

Ролик с дракой 31 мая опубликовала компания "Сотрудник", сообщает "Бийский рабочий".

На кадрах видно, что между группой молодых людей началась перепалка, которая переросла в рукопашную. Конфликт продолжился в том числе на проезжей части.

На место прибыли сотрудники полиции, которые разняли дерущихся. По информации "БР", один из участник конфликта получил перелом ноги.